Во Франции нет новых случаев заражения коронавирусом

ПАРИЖ, 24 февраля. /ТАСС/. Последний на территории Франции пациент, у которого было выявлено заражение коронавирусом, выписан из больницы, новые случаи заболевания не зафиксированы. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

"На сегодняшний день движения вируса по территории страны нет, - сказал он. - Я могу объявить, что сегодня нет ни одного пациента [с коронавирусом] в больницах Франции. Пациент, госпитализированный в Лионе, излечился. Он не заразен и смог вернуться домой".

Министр отметил, что в свете этих данных власти не планируют пока отменять какие-либо публичные мероприятия, однако готовы оперативно изменить рекомендации в зависимости от ситуации. Также Веран заверил, что ведомство "серьезно увеличило возможности в области превентивной диагностики".

Последний (12-й) случай заражения коронавирусом был выявлен во Франции 15 февраля. Речь идет о подданном Великобритании, который проживал в коммуне Контамин-Монжуа в одном доме с другими британцами, у которых заражение было диагностировано 8 февраля. Этот человек был изолирован в больнице в Лионе также с 8 февраля. Всего один пациент с коронавирусом умер во Франции, им был 80-летний турист из Китая.

Вопрос об отмене мероприятий и введении контроля на границах был поднят политиками во Франции после появления сообщений о резком росте числа заразившихся коронавирусом на севере Италии. Всего же в ней инфицированы более 220 человек. Тем не менее глава южного французского департамента Приморские Альпы Бернар Гонсалез заявил, что пока контроль на границе с Италией вводиться не будет, но местные власти будут проводить информационные кампании по профилактике заболеваний, а медицинские службы будут оснащены всем необходимым для оперативной диагностики и помещения людей в карантин.