{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Канаде выявили 11-й случай заражения коронавирусом

В Минздраве провинции Британская Колумбия сообщили, что заболевший проживал в одном доме с женщиной, которой поставили такой же диагноз на прошлой неделе

ОТТАВА, 25 февраля. /ТАСС/. Седьмой житель провинции Британская Колумбия заразился коронавирусом, что стало уже одиннадцатым случаем заболевания пневмонией нового типа в Канаде. Об этом в понедельник сообщила представитель Минздрава провинции Бонни Хенри.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Мы выявили новый случай [заражения] коронавирусом", - сказала она в эфире телеканала CBC. По ее словам, заболевший - мужчина, проживающий в одном доме с женщиной, которой был поставлен соответствующий диагноз на прошлой неделе. Оба заболевших находятся в изоляции в своем доме. Пока состояние их здоровья не вызывает опасений у медиков.

Ранее четыре случая заражения коронавирусом были зафиксированы в провинции Онтарио. По данным на 21 февраля, три человека смогли вылечиться. Еще шесть случаев заражения коронавирусом были выявлены в провинции Британская Колумбия, один из заболевших уже полностью здоров. Пятеро перед приездом в Канаду посещали Китай, а одна женщина вернулась из Ирана, и именно от нее заразился человек, о котором сообщила Хенри.

Теги
КанадаРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Празднование буддийского Нового года впервые состоится в Кремлевском дворце
На его сцене выступят более 300 артистов из Бурятии, а в фойе Кремлевского дворца покажут выставки известных художников региона и уникальные копии четырех листов атласа тибетской медицины
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС