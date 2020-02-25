В Канаде выявили 11-й случай заражения коронавирусом

ОТТАВА, 25 февраля. /ТАСС/. Седьмой житель провинции Британская Колумбия заразился коронавирусом, что стало уже одиннадцатым случаем заболевания пневмонией нового типа в Канаде. Об этом в понедельник сообщила представитель Минздрава провинции Бонни Хенри.

"Мы выявили новый случай [заражения] коронавирусом", - сказала она в эфире телеканала CBC. По ее словам, заболевший - мужчина, проживающий в одном доме с женщиной, которой был поставлен соответствующий диагноз на прошлой неделе. Оба заболевших находятся в изоляции в своем доме. Пока состояние их здоровья не вызывает опасений у медиков.

Ранее четыре случая заражения коронавирусом были зафиксированы в провинции Онтарио. По данным на 21 февраля, три человека смогли вылечиться. Еще шесть случаев заражения коронавирусом были выявлены в провинции Британская Колумбия, один из заболевших уже полностью здоров. Пятеро перед приездом в Канаду посещали Китай, а одна женщина вернулась из Ирана, и именно от нее заразился человек, о котором сообщила Хенри.