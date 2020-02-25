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Распространение коронавируса нового типа

В Японии могут временно закрыть школы из-за коронавируса

Число заразившихся новым коронавирусом на территории Японии достигло 851, из них 691 человек - это пассажиры и экипаж круизного лайнера Diamond Princess

ТОКИО, 25 февраля. /ТАСС/. Японские власти могут рекомендовать образовательным учреждениям страны приостановить проведение занятий в том случае, если распространение коронавируса в Японии выйдет на более серьезный уровень. Об этом во вторник на пресс-конференции после заседания кабинета министров страны заявил министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Коити Хагиуда.

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По данным агентства Kyodo, это может касаться школ в тех префектурах и муниципальных районах, где были выявлены инфицированные, даже если никто из учащихся школ не заболел.

К настоящему моменту число заразившихся новым коронавирусом на территории Японии достигло 851. Большинство из них - 691 - это пассажиры и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, который уже более двух недель находится на карантине в порту города Иокогама.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 32 странах, включая Россию. К настоящему моменту число летальных исходов в Китае составило почти 2,6 тыс., выздоровели около 25 тыс. человек, общее число инфицированных превысило 77 тыс.

Теги
ЯпонияРаспространение коронавируса нового типа
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