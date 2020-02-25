Россияне отказываются от туров в Японию или переносят поездку из-за коронавируса

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российские организованные туристы переносят даты поездок в Японию или аннулируют туры на фоне роста числа заразившихся новым типом коронавируса в этой стране. Об этом говорится в сообщении Российского союза туриндустрии.

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Отказы от туров пока носят единичный характер и фиксируют такие случаи лишь некоторые туроператоры, в частности, об отказах сообщили Fuji Travel и "Квинта тур". Среди аннулировавших туры россиян есть те, кто собирались участвовать в Токийском марафоне, поскольку власти Японии отменили участие в марафоне непрофессиональных спортсменов. В основном российские туристы пока просто интересуются условиями возврата средств, либо переносят даты поездки, отметили в РСТ.

"Большинство людей, частично или полностью оплативших туры на сакуру, заняли выжидательную позицию, пока в силу не вступили штрафы по их датам вылета. Японию довольно активно спрашивают на осень в расчете, что через полгода все придет в норму", - сообщает РСТ.

При этом туристов беспокоит, что будет с Олимпийскими играми, которые должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

О ситуации с вирусом

Число заразившихся новым коронавирусом на территории Японии достигло 851 человек. Большинство из них - 691 - это пассажиры и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, который уже более двух недель находится на карантине в порту города Иокогама.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены во многих странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2663 летальных исхода, выздоровели более 27,2 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 77,6 тыс.