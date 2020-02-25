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Распространение коронавируса нового типа

Во Вьетнаме все инфицированные коронавирусом выздоровели

Согласно данным Минздрава республики, за две недели в стране не было зафиксировано новых случаев заражения

ХАНОЙ, 25 февраля. /ТАСС/. Ни одного инфицированного коронавирусом не осталось во Вьетнаме. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в министерстве здравоохранения республики вице-премьер Ву Дык Дам, возглавляющий госкомиссию по противодействию распространению инфекции.

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Заместитель главы вьетнамского правительства сообщил, что последний из 16 человек, у кого была диагностирована острая респираторная инфекция, вызванная новым коронавирусом (2019-nCoV), полностью выздоровел. Проведенный во вторник повторный анализ на наличие у него коронавируса показал отрицательный результат. Согласно данным министерства здравоохранения, за минувшие две недели в стране не было зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом.

Первый случай заражения новым коронавирусом, был выявлен во Вьетнаме 23 января. За прошедший период в число инфицированных, помимо вьетнамцев, попали двое граждан Китая и один гражданин США вьетнамского происхождения. С целью предотвращения распространения коронавируса вьетнамские власти объявили в стране состояние эпидемиологической угрозы.

С конца января Вьетнам полностью прекратил авиационное сообщение с Китаем, частично закрыл сухопутную границу с КНР и запретил въезд на свою территорию китайских туристических групп.

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ВьетнамРаспространение коронавируса нового типа
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