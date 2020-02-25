Работающие на Diamond Princess украинцы отказались от эвакуации

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Украинские граждане, работающие на стоящем в японском порту круизном лайнере Diamond Princess, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, отказались от эвакуации на Украину. Об этом сообщил украинскому Общественному радио начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Максим Коваленко.

"Их обязательства определяются контрактом, также учитываются их пожелания, - сказал Коваленко. - Сейчас 24 из них сообщили, что не намерены пока возвращаться в Украину. Еще с одним украинцем устанавливается контакт".

Представитель МИД добавил, что если украинцы передумают, то в таком случае украинские ведомства "планируют принять соответствующие меры".

Лайнер Diamond Princess вышел из японского порта Иокогама 20 января и вернулся обратно 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили новый коронавирус. Мужчина сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, на судне, где находились около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран, включая 24 россиян, с 5 февраля был объявлен карантин. К настоящему моменту на борту судна коронавирусом заразился 691 человек, четверо скончались. 19 февраля на судне завершился 14-дневный карантин. Тогда же на берег сошли около 500 человек.

Несколько стран эвакуировали на родину своих граждан, находившихся на Diamond Princess. По поручению оперативного штаба по предупреждению и распространению коронавируса в России 23 февраля самолет Ан-148 МЧС России доставил из Токио в Казань восемь граждан РФ, они находятся на карантине.