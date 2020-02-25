Выздоровел первый из находившихся в критическом состоянии больных коронавирусом в Шанхае

ШАНХАЙ, 25 февраля. /ТАСС/. Первого из находившихся в критическом состоянии после заражения коронавирусом пациента выписали из больницы в Шанхае. Об этом во вторник сообщает местный информационный ресурс "Пэнпай".

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Коронавирус у 68-летнего мужчины по фамилии Ян был подтвержден 23 января. Незадолго до этого он ездил в свой родной город Ухань в центральной провинции Хубэй, откуда началось распространение вируса по всей стране. Мужчина поступил в больницу в критическом состоянии и врачам пришлось прибегать к экстренным мерам из-за возникших проблем с дыханием. Пациенту удалось полностью поправиться после того, как он 13 дней провел в коме в отделении интенсивной терапии.

Ранее случаи выздоровления отмечались только среди пациентов, у которых заболевание протекало в легкой форме.

В Шанхае, согласно последним официальным данным местного Комитета по вопросам гигиены и здравоохранения, зарегистрировано 336 случаев заражения коронавирусом, 268 человек прошли курс лечения и были выписаны из больниц. За весь период вспышки в городе заболевания зафиксировано три летальных случая. В настоящее время еще 60 человек находятся под наблюдением врачей до подтверждения результатов анализов.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 20 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2663 летальных исхода, выздоровели более 27,2 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 77,6 тыс.