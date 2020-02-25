20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Иране еще два человека умерли от болезни, вызванной коронавирусом

Общее число летальных исходов в республике достигло 14

ТЕГЕРАН, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Ирана сообщили о двух новых смертях от заболеваний, вызванных коронавирусом, в центральной провинции Маркази. Соответствующее заявление сделал во вторник глава медицинского университета города Савэ Аббас Никравеш.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Результаты анализов показывают, что у двух умерших пациентов за последние дни в районе Савэ был коронавирсус", - цитирует его агентство ISNA. По его словам, речь идет о двух женщинах в возрасте 82 и 78 лет.

Таким образом, количество летальных исходов в Иране, вызванных коронавирусом, достигло 14.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых случаях заражения в стране новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в Куме. По официальным данным, количество случаев заражения в Иране коронавирусом составляет около 60.

Теги
ИранРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Татарстане уволили учителя, который пришел пьяным на урок
Ранее в отношении мужчины было проведено служебное расследование
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС