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Сотрудники морга в Петербурге уволились после вечеринки со стриптизом на рабочем месте

Заведующий отделом бюро судебно-медицинской экспертизы временно отстранен от должности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Лаборанты петербургского Бюро судебно-медицинской экспертизы уволились после распространения в СМИ видео корпоратива учреждения с участием стриптизерши на рабочем месте. Заведующий отделом бюро после инцидента также временно отстранен от должности, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

21 февраля интернет-издание "Фонтанка" опубликовало видео, на котором запечатлен корпоратив сотрудников по случаю Дня защитника Отечества в здании Бюро судебно-медицинской экспертизы с участием стриптизерши. После распространения видео Комитет по здравоохранению города начал выяснять обстоятельства произошедшего.

"Заведующий отделом судебно-медицинской экспертизы трупов отстранен от исполнения обязанностей заведующего на время проверки. Эти обязанности исполняет другой сотрудник отдела. Два лаборанта написали заявление об увольнении по собственному желанию", - сообщили в пресс-службе. Кроме того, судебно-медицинский эксперт, которая превысила свои полномочия и провела в кабинет постороннего человека, получила выговор.

В ходе проверки выяснилось, что администрация Бюро не согласовывала проведение каких-либо мероприятий в учреждении, также в бюро запрещена любая фото- и видеосъемка без специального разрешения, если она не используется для нужд экспертиз. Кроме того, претензию направили в адрес охранного предприятия, которое допустило нарушение пропускного режима.

"Начальник Бюро и Комитет по здравоохранению считают, что избранная организаторами мероприятия форма поздравления работников с государственным праздником и выбор места его проведения недопустимы, противоречат общепринятым этическим принципам, нормам Кодекса чести работника Бюро судебно-медицинской экспертизы и являются проявлением непонимания отдельными сотрудниками Бюро своего долга и социальной ответственности", - добавили в комитете.

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