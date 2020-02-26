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Распространение коронавируса нового типа

Власти Сан-Франциско ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

В городе не зафиксировано случаев заражения. Эта мера принята для подготовки к такой возможности

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Мэр Сан-Франциско (штат Калифорния) Лондон Брид ввела в городе во вторник режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте города.

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Как следует из документа, к настоящему времени на территории Сан-Франциско не зафиксировали случаев заражения. Указанная мера принята для подготовки к такой возможности. Власти города констатировали, что "ситуация в мире меняется быстро". "Учитывая интенсивный пассажиропоток между Сан-Франциско и материковым Китаем, вероятно, со временем зафиксируют один случай или более", - отмечается в заявлении.

Режим чрезвычайной ситуации будет действовать в Сан-Франциско в течение недели. Решение о том, будет ли он продлен, примет специальная комиссия. Власти американских городов и штатов обычно объявляют о введении данного режима лишь в случае стихийных бедствий. Это позволяет им запрашивать у федеральных властей дополнительные средства и ресурсы.

По сведениям интернет-портала SFGate, в медицинских учреждениях города оказывают помощь трем гражданам США, которые заразились новым коронавирусом за пределами страны.

Теги
СШАКитайРаспространение коронавируса нового типа
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