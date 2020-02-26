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Волонтерами Конституции в Оренбургской области станут около 1 тыс. добровольцев

Регистрация волонтеров проводится с 21 февраля по 11 марта

ОРЕНБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Корпус "Волонтеры Конституции", формируемый в Оренбургской области, откроет в регионе 20 информационных точек, где добровольцы будут рассказывать населению о ходе подготовки голосования по поправке к основному закону страны. Об этом журналистам в среду сообщил руководитель регионального ресурсного центра по развитию добровольческих инициатив Оренбургской области Владимир Шигаев.

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"С 6 по 21 апреля 2020 года в 85 регионах Российской Федерации более 100 тыс. добровольцев примут активное участие в информировании населения более чем в 3 тыс. информационных точках. В Оренбуржье к этой работе планируется привлечь порядка 1000 добровольцев и волонтеров, будет организовано более 20 информационных точек. Для размещения информационных точек будут выбраны места массового скопления людей - городские пространства, парки, скверы, торговые точки с большим посещением людей", - сказал Шигаев.

Он отметил, что регистрация добровольцев ведется с 21 февраля на федеральном портале волонтерыконституции.рф, она доступна для людей старше 18 лет и продлится до 11 марта. С 12 марта добровольческий корпус намерен начать обучение волонтеров, прошедших первый этап проверки, проводимый с участием правоохранительных органов. Шигаев уточнил, что будут отбирать по уровню компетенций.

"Для нас это большая возможность получить колоссальный опыт, заявить о себе, о добровольчестве, о добрых делах, о помощи и стать, как бы это громко ни звучало, частью исторических событий, ведь все это часть истории, часть нашей с вами жизни. Здорово, когда есть возможность не просто быть где-то в стороне и наблюдать, а быть частью, маленьким винтиком в большой команде", - считает руководитель волонтерского центра города Оренбурга Вера Гах-Кривошапкина.

Ранее вице-губернатор - заместителя председателя правительства Оренбургской области по внутренней политике - министр региональной и информационной политики региона Олег Димов сообщил, что при формировании добровольческого корпуса "Волонтеры Конституции" активно будет привлекаться молодежь.

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РоссияОренбургская областьПредложения по изменениям в Конституции
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