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Мацуев выразил соболезнования родным и близким Сергея Доренского

По словам музыканта, профессор Московской государственной консерватории им. Чайковского был вторым отцом для своих учеников

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Профессор Московской государственной консерватории им. Чайковского Сергей Доренский был вторым отцом для своих учеников, созданная им система подготовки пианистов позволила воспитать несколько поколений всемирно известных музыкантов. Такое мнение в беседе с ТАСС в среду высказал ученик Доренского, народный артист России Денис Мацуев.

Народный артист РСФСР, заведующий кафедрой специального фортепиано Московской консерватории Сергей Доренский умер в среду на 89-м году жизни. Информация о дате и месте прощания и похорон станет известна позднее.

"Сергей Леонидович был для всех нас как второй отец: 24 года я был с ним, он вместе со мной. И так была построена эта великая школа Доренского, которая по сей день давала невероятные результаты. Это человек, который воспитал более 200 лауреатов международных конкурсов, ничего близко в мире не было за всю историю фортепианного искусства. Это "последний из могикан" великой советской фортепианной школы", - сказал Мацуев.

По словам пианиста, слава об учителе передавалась из поколения в поколение, и каждый молодой пианист стремился попасть к нему. "Все молодые, совсем юные, которые оканчивали ЦМШ [Центральную музыкальную школу], Гнесинку, при вопросе, к кому поступать, если была такая возможность, даже не рассматривали другие варианты - только Доренский. Это знак качества, это уникальный стиль преподавания, это уникальная атмосфера его класса, среда, в которой мы все варились, которая подталкивала к творчеству", - рассказал он.

"Это самая крепкая семья. Все, кто закончил его класс, приходили к нему и потом. Я помню практически все советы, которые он дал мне за 24 года", - поделился Мацуев. "Все это очень печально и грустно. Помимо того, что ушел близкий человек, единомышленник, не стало глыбы всей нашей и мировой музыкальной культуры", - сказал пианист.

О Доренском

Сергей Доренский начал педагогическую деятельность в Московской консерватории в 1957 году, с 1981 носил ученое звание профессора. В 1978 году был избран деканом фортепианного факультета и с тех пор работал в этой должности почти 20 лет. C 2007 года возглавлял кафедру специального фортепиано.

Среди учеников Доренского - лауреаты Первых премий международных конкурсов: народные артисты России Денис Мацуев и Николай Луганский, заслуженные артисты РФ Андрей Писарев и Павел Нерсесьян, Станислав Бунин, Вадим Руденко, Екатерина Мечетина, Ивари Илия и другие.

Теги
РоссияМацуев, Денис Леонидович
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