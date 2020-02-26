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В Минпросвещения прокомментировали идею ужесточить ответственность за оскорбление учителей

Новые штрафы и запреты не обеспечат в школах психологического комфорта, отметили в министерстве

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Введение новых штрафов и запретов не позволит создать в школах комфортной психологической среды, отметили в среду в пресс-службе Минпросвещения, комментируя законопроект Общероссийского союза образования.

Общероссийский профсоюз образования разработал законопроект, в рамках которого предлагает ужесточить ответственность учеников и их родителей за неуважительное отношение к педагогам. В частности, предлагается за оскорбление учителя ввести в Кодекс об административных правонарушениях штраф от четырех до пяти тысяч рублей для граждан, от 40 до 50 тысяч - для должностных лиц и от 100 до 150 тысяч - для юридических лиц. Также профсоюз предлагает внести поправки в Уголовный кодекс и лишать свободы на срок до трех лет за насилие в отношении педагога.

"Создание комфортной психологической среды в школах невозможно, если действовать исключительно запретами и штрафными санкциями", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в министерстве отметили, что благодаря реализации национального проекта "Образование" сегодня в России развивается сеть центров помощи родительскому сообществу по самому широкому кругу вопросов, включая образование и воспитание.

"Оказывается грантовая поддержка НКО, работающих в сфере помощи родителям. В школах расширяется количество психологов, способных оказать поддержку в трудных и спорных ситуациях и родителям, и учащимся, и педагогам. Национальный проект выстраивает систему образования под удобство всех участников образовательного процесса, создавая доступные инструменты для развития индивидуальных образовательных траекторий, онлайн-сервисы, в которых содержится информация об успехах и развитии ребенка", - пояснили в Минпросвещения.

В министерстве считают, что свести к минимуму конфликтные ситуации в школах может именно комплексный подход "повышения доступности и качества образования, поддержки педагогов и повышения престижа педагогического труда, а также повышение информированности родителей об учебе детей".

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Россия
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