20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Валенсии подтвердили второй случай заражения новым коронавирусом

Общее число подтвержденных случаев заболевания в Испании достигло 14

МАДРИД, 27 февраля. /ТАСС/. Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Валенсии - третьем по численности населения городе Испании. Об этом сообщили в четверг в Twitter местные власти.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Подтвержден второй случай коронавируса в автономном сообществе Валенсия", - отметили в департаменте здравоохранения региона. Там добавили, что заболевание было выявлено у мужчины в городе Валенсия.

Таким образом, общее число подтвержденных случаев в Испании достигло 14, из них два человека уже поправились. Четверо инфицированных находятся на Канарских островах. Там, в частности, заболевание обнаружили у итальянца и его супруги, которые в течение недели проживали в отеле на Тенерифе. В гостинице находилось около 800 постояльцев, в том числе россияне, и 200 сотрудников.

Теги
ИспанияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
СМИ: число заразившихся коронавирусом в Швейцарии возросло до четырех
По данным газеты Corriere del Ticino, еще 15 человек, с которыми контактировал один из заболевших, поместили в карантин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС