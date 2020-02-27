В Валенсии подтвердили второй случай заражения новым коронавирусом

МАДРИД, 27 февраля. /ТАСС/. Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Валенсии - третьем по численности населения городе Испании. Об этом сообщили в четверг в Twitter местные власти.

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"Подтвержден второй случай коронавируса в автономном сообществе Валенсия", - отметили в департаменте здравоохранения региона. Там добавили, что заболевание было выявлено у мужчины в городе Валенсия.

Таким образом, общее число подтвержденных случаев в Испании достигло 14, из них два человека уже поправились. Четверо инфицированных находятся на Канарских островах. Там, в частности, заболевание обнаружили у итальянца и его супруги, которые в течение недели проживали в отеле на Тенерифе. В гостинице находилось около 800 постояльцев, в том числе россияне, и 200 сотрудников.