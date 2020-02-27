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Распространение коронавируса нового типа

Захарова сообщила, что россиян среди заразившихся коронавирусом в Италии нет

По словам официального представителя МИД РФ, всего в Италии находятся около 45 тыс. россиян

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Граждан РФ нет среди заразившихся коронавирусом в Италии, общее число россиян в этой стране составляет около 45 тыс. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"С учетом большого количества российских граждан, которые посещают Италию и проживают в Италии, - это около 45 тыс. человек - поступает много вопросов. За последние две недели число подтвержденных случаев заражения [в Италии] достигло 453, в том числе имеется 12 смертельных случаев. Информация об инфицированных в Италии гражданах России на данный момент не поступала".

Локальная вспышка коронавируса в северной области Ломбардия в районе города Лоди (под Миланом) была зафиксирована 21 февраля. Затем случаи заражения были выявлены в других северных областях - Венето, Пьемонте и Эмилия-Романье, где число заболевших растет. Об отдельных случаях известно в Лигурии и Тоскане. До этого в Риме было известно о трех инфицированных - супружеской паре туристов из Китая и эвакуированном из Уханя итальянце. В настоящий момент 10 городов в Ломбардии и один в Венето полностью изолированы, ограничительные меры введены в ряде регионов, они распространяются на школы, общественные места и учреждения культуры, развлекательные заведения. Ряд компаний перевел своих сотрудников на дистанционный режим работы.

Теги
ИталияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаРаспространение коронавируса нового типа
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