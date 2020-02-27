Южная Осетия полностью закроет границу с Грузией из-за коронавируса

ЦХИНВАЛ, 27 февраля. /ТАСС/. Южная Осетия закроет все пункты пропуска на границе с Грузией для недопущения распространения коронавируса. Соответствующее решение Совет безопасности Южной Осетии принял в четверг, сообщила журналистам пресс-секретарь президента закавказской республики Дина Гассиева.

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"С целью предотвращения вспышки COVID-19 (болезнь, вызванная новым коронавирусом - прим. ТАСС) на территории РЮО Совет безопасности принял решение о полном закрытии всех пунктов упрощенного пропуска на югоосетино-грузинской границе до особого распоряжения", - сказала Гассиева.

По ее словам, в Южной Осетии разработают план профилактических мер и порядок взаимодействия с ответственными службами РФ, гражданам рекомендуют воздержаться от посещения иностранных государств.

В Комитете государтсвенной безопасности Южной Осетии уточнили, что работа всех установленных в республике мест пересечения государственной границы с Грузией до особого распоряжения временно прекращается с 20:00 мск 27 февраля.

Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария сообщил, что в стране был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.