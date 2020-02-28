В Турции наблюдаются перебои с доступом к соцсетям

ТАСС, 28 февраля. Перебои в работе социальных сетей наблюдаются в Турции после того как турецкие военные попали под обстрел в Идлибе. Соответствующая информация была опубликована вечером в четверг на сайте мониторинговой международной некоммерческой организации NetBlocks.

По ее данным, на территории страны ограничен доступ к Twitter, Facebook и Instagram. Также наблюдаются проблемы в работе мессенджера WhatsApp и видеохостинга YouTube. В NetBlocks утверждают, что турецкие операторы связи блокируют доступ к социальным сетям в связи с обстрелом позиций турецких войск в сирийском Идлибе.

Отмечается, что практика блокировки социальных сетей уже применялась Анкарой в июле 2016 года, когда группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота.

Ранее губернатор расположенной на границе с Сирией провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что военнослужащие ВС Турции попали под обстрел в сирийской провинции Идлиб, по меньшей мере 29 солдат погибли. Как сообщил источник ТАСС в МИД Турции, сразу после этого глава внешнеполитического ведомства провел по телефону переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

В начале февраля ситуация в Идлибе резко обострилась. Это произошло после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. На прошлой неделе турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары задействовать всю свою боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной кампании в Идлибе является "лишь вопросом времени", все приготовления к ней уже завершены.

Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны.