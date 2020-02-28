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Распространение коронавируса нового типа

Более 750 студентов ДВФУ из Китая перевели на удаленное обучение из-за закрытых границ

Для них преподаватели переформатируют образовательные курсы

ВЛАДИВОСТОК, 28 февраля. /ТАСС/. Оставшиеся в Китае студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) переведены на дистанционное обучение в связи с сохраняющимся после 1 марта режимом закрытых границ с этой страной. Как сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе вуза, всего таких студентов насчитывается 759.

В среду российские власти решили продлить до 1 апреля все ограничительные меры, которые были введены ранее из-за вспышки коронавируса в Китае. Как сообщила журналистам глава оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса вице-премьер Татьяна Голикова, с 1 марта будет частично приостановлено авиасообщение с Южной Кореей, летать туда смогут только "Аэрофлот" и его дальневосточная "дочка" "Аврора" и только для возвращения желающих.

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"Что касается китайских студентов, то в связи с новыми вводными по ограничению въезда в Российскую Федерацию все они переводятся на индивидуальные учебные графики. 759 студентов, которые в настоящее время находятся на территории Китая, дали свое согласие на переход на индивидуальные планы обучения. Согласие не получено только у трех человек, с которыми пока не удалось связаться. Преподаватели ДВФУ переформатируют образовательные курсы для возможности удаленного обучения", - сообщили в ДВФУ.

Для этого рассылаются вопросы для самостоятельной подготовки, материалы адаптируются для изучения удаленно, также предполагается ведение лекций через платформы дистанционного обучения. Также в ДВФУ обучаются 123 студента из Республики Корея, практически все из них приступили к занятиям после каникул. Ожидается, что до 1 марта не успеют въехать на территорию Российской Федерации порядка 16-18 человек.

Как сообщили ТАСС в Министерстве образования и науки Хабаровского края, в вузах Хабаровского края по программам высшего образования обучаются не более 10 студентов из Южной Кореи, часть набрана в качестве слушателей краткосрочных курсов. В Тихоокеанском государственном университете сообщили, что некоторые их студенты выезжали на каникулы на родину, но уже вернулись.

Из Северо-Восточного федерального университета (Якутия) 16 человек направлены в Республику Корея по обмену, рассказал ТАСС проректор по международному сотрудничеству Владлен Кугунуров. "Обучение у них началось 28 февраля, 10 студентов вылетели на днях, сейчас они находятся на карантине в общежитии. Все въезжающие в страну по распоряжению властей проходят карантин. Все 10 человек прошли инструктаж, они в курсе ситуации в стране и покинули СВФУ под расписку по собственной инициативе. Остальные 6 еще не приняли решение. Возможно, они откажутся от поездки, учитывая ситуацию", - рассказал Кугунуров.

Теги
РоссияКитайПриморский крайХабаровский крайРаспространение коронавируса нового типа
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