Японский чиновник направится в Ливан для переговоров о выдаче Карлоса Гона

ТОКИО, 28 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра юстиции Японии Хироюки Ёсииэ направляется в Ливан для ведения переговоров о выдаче бежавшего в эту страну бывшего руководителя автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона.

В чем обвиняют Карлоса Гона

Экс-главе Nissan и Renault грозят тюрьма и миллионные штрафы.

Экс-главе Nissan и Renault грозят тюрьма и миллионные штрафы. В чем обвиняют Карлоса Гона

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Об этом сообщила в пятницу на пресс-конференции в Токио министр юстиции Масако Мори.

"Мы хотим разъяснить ливанским властям нашу юридическую систему и добиться их сотрудничества, - сказала она. - Хироюки Ёсииэ проведет переговоры в Бейруте уже 2 марта".

Правительство Японии через Интерпол ранее уже потребовало выдачи Карлоса Гона.

Однако до сих пор власти Ливана игнорировали позицию Токио по этому вопросу.