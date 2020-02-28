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Дело в отношении экс-главы Nissan и Renault

Японский чиновник направится в Ливан для переговоров о выдаче Карлоса Гона

Правительство Японии через Интерпол ранее уже потребовало выдачи экс-руководителя альянса Renault - Nissan - Mitsubishi

ТОКИО, 28 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра юстиции Японии Хироюки Ёсииэ направляется в Ливан для ведения переговоров о выдаче бежавшего в эту страну бывшего руководителя автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона.

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Об этом сообщила в пятницу на пресс-конференции в Токио министр юстиции Масако Мори.

"Мы хотим разъяснить ливанским властям нашу юридическую систему и добиться их сотрудничества, - сказала она. - Хироюки Ёсииэ проведет переговоры в Бейруте уже 2 марта".

Правительство Японии через Интерпол ранее уже потребовало выдачи Карлоса Гона.

Однако до сих пор власти Ливана игнорировали позицию Токио по этому вопросу.

Теги
ЯпонияЛиванДело в отношении экс-главы Nissan и Renault
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