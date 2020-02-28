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Распространение коронавируса нового типа

В Китае заявляют, что повторно заразившиеся коронавирусом пациенты не заразны

Ранее газета China Daily сообщила, что в южной китайской провинции Гуандун примерно у 14% пациентов после излечения вновь выявлен вирус

ТАСС, 28 февраля. Пациенты, у которых после выздоровления снова был обнаружен коронавирус , не распространяют его. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщила представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Го Яньхун.

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"В нескольких провинциях Китая зафиксированы случаи нового обращения за медицинской помощью выписанных из больниц пациентов, у которых результат повторного теста на наличие РНК вируса был положительный, - цитирует представителя госкомитета Центральное телевидение Китая. - После наблюдения за этими пациентами медики не обнаружили у них признаки распространения коронавируса".

В четверг газета China Daily сообщила, что в южной китайской провинции Гуандун примерно у 14% пациентов, вылечившихся от вызываемой коронавирусом пневмонии, после излечения вновь выявлен вирус.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
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