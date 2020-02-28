Шнуров не намерен отказываться от творчества из-за политики

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Музыкант Сергей Шнуров, вступивший в "Партию роста", не будет отказываться от творческой деятельности. Об этом он сообщил в пятницу журналистам перед заседанием Общественного совета при комитете Госдумы по культуре.

"Искусство от меня никуда не денется: я как что-то придумывал, сочинял, так и буду. Концертную деятельность я прекратил на время, но это не значит, что навсегда. <...> Политикой, насколько я понимаю, я занимаюсь уже давно, просто никогда не заявлял об этом открыто. А сейчас решил быть честным по отношению к себе и тому делу, которым я занимаюсь. Мои песни - это же абсолютно социальные высказывания, и они поднимали в основном проблемы", - сказал он, пообещав продолжить критиковать то, что ему не нравится в окружающей действительности.

Как политик Шнуров намерен заниматься практической деятельностью, а не внесением "ярких красок" в повестку. "Людей, которые действительно знают Россию, ездили по стране, не так много", - добавил он.

При этом музыкант пока не готов комментировать участие в парламентских выборах в 2021 году. "Я пока еще только вступил в партию, я - рядовой член партии, никуда я не мечу", - ответил он журналистам.

Сергей Шнуров - российский рок-музыкант, киноактер, телеведущий, художник и общественный деятель, лидер и автор большинства песен группы "Ленинград". Родился 13 апреля 1973 года. 20 февраля Шнуров, входящий в Общественный совет при комитете Госдумы по культуре, вступил в Партию роста. В 2021 году партия будет принимать участие в выборах в Госдуму.