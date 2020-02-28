Филолог рассказала, как правильно писать слово "коронавирус" и как склонять "Ухань"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Ученые связывают ошибки в слове "коронавирус" с тем, что люди пытаются писать слово по аналогии с названиями других вирусов, имеющих гласную "о" в середине (риновирус). Об этом в пятницу ТАСС сказала координатор справочной службы русского языка Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Оксана Грунченко.
"Ситуация с вирусами достаточно интересна, так как есть ряд других вирусов, которые пишутся через "о" - к примеру, риновирус <...> Люди [ошибаются при написании слова "коронавирус", обращаясь с ним] по аналогии с другими вирусами, но в этом смысле коронавирус - он такой один <...> Сейчас он кодифицирован в таком виде Русским орфографическим словарем - с буквой "а" в середине", - сказала она.
Единственный правильный вариант написания слова "коронавирус" содержит гласную "а" из-за возможного побуквенного заимствования слова, считает эксперт.
"Коронавирус, как я могу предположить, был заимствован именно в таком виде путем побуквенной передачи из английского языка <...> [То есть изначально] латынь имеет букву "а" в середине [coronaviridae], в английский слово пришло с буквой "а" в середине [coronavirus]. При этом и в английском, и в латыни оно писалось слитно, там не было пробела или дефиса. Соответственно, слово приходит в русский язык с буквой "а" в середине", - продолжила филолог.
В отличие от английского и латинского аналогов, "русский" коронавирус писался слитно не всегда. В издании Русского орфографического словаря за 2012 год можно найти это слово написанным через дефис. Таким образом ученые хотели "оправдать букву "а" в середине слова", так как в русском языке нет соединительной гласной "а", также пояснила представитель Института русского языка.
В 2018 году словарь был переиздан, в нем слово уже написано слитно. Этот вариант остается единственным рекомендуемым к использованию.
Ухань - мужского рода
В истории с распространением коронавируса есть еще одно существительное, написание которого требует уточнения. Это название административного центра Ухань провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки заболевания. При склонении названия города в родительном падеже в разных источниках встречается и "из Уханя", и "из Ухани". Филологи называют верным только первый вариант.
"Ухань - не Тверь, Ухань, - фигурально выражаясь, Ярославль. Потому что наличие мягкого знака еще не является однозначным указателем на то, что перед нами слово женского рода - у нас есть слова мужского рода с мягкой основой, к примеру, "конь" <...> А дальше подключаются специалисты в области китайского языка. Они однозначно говорят следующее: есть система, традиция, согласно которой названия городов Юго-Восточной Азии - Китая, Вьетнама, других смежных государств, - считать мужского рода", - пояснила эксперт.
Правило мужского рода также применяется, к примеру, при склонении названия столицы Камбоджи - Пномпеня, буддистского монастыря Шаолиня (провинция Хэнань, Центральный Китай), а также при написании множества других населенных пунктов.
Для проверки написания слов эксперт рекомендовала использовать Орфографический академический ресурс "Академос" Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, для географических наименований - словарь-справочник "Географические названия" Е. А. Левашова.