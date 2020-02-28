Филолог рассказала, как правильно писать слово "коронавирус" и как склонять "Ухань"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Ученые связывают ошибки в слове "коронавирус" с тем, что люди пытаются писать слово по аналогии с названиями других вирусов, имеющих гласную "о" в середине (риновирус). Об этом в пятницу ТАСС сказала координатор справочной службы русского языка Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Оксана Грунченко.

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"Ситуация с вирусами достаточно интересна, так как есть ряд других вирусов, которые пишутся через "о" - к примеру, риновирус <...> Люди [ошибаются при написании слова "коронавирус", обращаясь с ним] по аналогии с другими вирусами, но в этом смысле коронавирус - он такой один <...> Сейчас он кодифицирован в таком виде Русским орфографическим словарем - с буквой "а" в середине", - сказала она.

Единственный правильный вариант написания слова "коронавирус" содержит гласную "а" из-за возможного побуквенного заимствования слова, считает эксперт.

"Коронавирус, как я могу предположить, был заимствован именно в таком виде путем побуквенной передачи из английского языка <...> [То есть изначально] латынь имеет букву "а" в середине [coronaviridae], в английский слово пришло с буквой "а" в середине [coronavirus]. При этом и в английском, и в латыни оно писалось слитно, там не было пробела или дефиса. Соответственно, слово приходит в русский язык с буквой "а" в середине", - продолжила филолог.