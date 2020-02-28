{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Филолог рассказала, как правильно писать слово "коронавирус" и как склонять "Ухань"

Как отмечает координатор справочной службы русского языка Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Оксана Грунченко, есть традиция, согласно которой названия городов Китая являются словами мужского рода

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Ученые связывают ошибки в слове "коронавирус" с тем, что люди пытаются писать слово по аналогии с названиями других вирусов, имеющих гласную "о" в середине (риновирус). Об этом в пятницу ТАСС сказала координатор справочной службы русского языка Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Оксана Грунченко.

На эту тему
Почему мы ловим каждую новость о коронавирусе из Китая? Хотя они в основном того не стоят

"Ситуация с вирусами достаточно интересна, так как есть ряд других вирусов, которые пишутся через "о" - к примеру, риновирус <...> Люди [ошибаются при написании слова "коронавирус", обращаясь с ним] по аналогии с другими вирусами, но в этом смысле коронавирус - он такой один <...> Сейчас он кодифицирован в таком виде Русским орфографическим словарем - с буквой "а" в середине", - сказала она.

Единственный правильный вариант написания слова "коронавирус" содержит гласную "а" из-за возможного побуквенного заимствования слова, считает эксперт.

"Коронавирус, как я могу предположить, был заимствован именно в таком виде путем побуквенной передачи из английского языка <...> [То есть изначально] латынь имеет букву "а" в середине [coronaviridae], в английский слово пришло с буквой "а" в середине [coronavirus]. При этом и в английском, и в латыни оно писалось слитно, там не было пробела или дефиса. Соответственно, слово приходит в русский язык с буквой "а" в середине", - продолжила филолог.

Спецпроект на тему
Мир в масках. Как коронавирус меняет жизнь людей в городах Безлюдные улицы и пустые прилавки — в фотопроекте ТАСС

В отличие от английского и латинского аналогов, "русский" коронавирус писался слитно не всегда. В издании Русского орфографического словаря за 2012 год можно найти это слово написанным через дефис. Таким образом ученые хотели "оправдать букву "а" в середине слова", так как в русском языке нет соединительной гласной "а", также пояснила представитель Института русского языка.

В 2018 году словарь был переиздан, в нем слово уже написано слитно. Этот вариант остается единственным рекомендуемым к использованию.

Ухань - мужского рода

В истории с распространением коронавируса есть еще одно существительное, написание которого требует уточнения. Это название административного центра Ухань провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки заболевания. При склонении названия города в родительном падеже в разных источниках встречается и "из Уханя", и "из Ухани". Филологи называют верным только первый вариант.

На эту тему
Коронавирус предрассудков гуляет по планете

"Ухань - не Тверь, Ухань, - фигурально выражаясь, Ярославль. Потому что наличие мягкого знака еще не является однозначным указателем на то, что перед нами слово женского рода - у нас есть слова мужского рода с мягкой основой, к примеру, "конь" <...> А дальше подключаются специалисты в области китайского языка. Они однозначно говорят следующее: есть система, традиция, согласно которой названия городов Юго-Восточной Азии - Китая, Вьетнама, других смежных государств, - считать мужского рода", - пояснила эксперт.

Правило мужского рода также применяется, к примеру, при склонении названия столицы Камбоджи - Пномпеня, буддистского монастыря Шаолиня (провинция Хэнань, Центральный Китай), а также при написании множества других населенных пунктов.

Для проверки написания слов эксперт рекомендовала использовать Орфографический академический ресурс "Академос" Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, для географических наименований - словарь-справочник "Географические названия" Е. А. Левашова.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Крыму в мае пройдут Дни Индии
Рассматривается также проведение осенью Дней Крыма в Индии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС