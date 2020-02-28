Посольство Китая в Москве призвало сограждан не нарушать карантин в связи с коронавирусом

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Посольство Китая в Москве призвало сограждан не нарушать правил, установленных российской стороной в связи с ситуацией по коронавирусу. Об этом в пятницу говорится в сообщении дипмиссии, поступившем в ТАСС.

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"Настоящим посольство Китая еще раз напоминает китайским гражданам, недавно прибывшим в Россию, строго придерживаться правил по нахождению на карантине, не выходить из дома в период карантина, осознанно взаимодействовать с российской стороной в осуществлении мер по контролю и карантинному надзору", - говорится в сообщении.

В дипмиссии подчеркнули, что граждане, нарушившие правила, будут помещены под общий карантин, а также "понесут административное наказание".

Ранее власти Москвы сообщили, что во время ежедневных обходов мест массового посещения и проживания граждан Китая, а также россиян и граждан других стран, прилетевших из Китая в Москву, были выявлены 88 человек, нарушивших режим изоляции. Иностранцев из России депортируют.

Адекватные меры

Посольство обратилось в МИД РФ и правительство Москвы с просьбой не применять чрезмерных мер, защитить законные права и интересы китайских граждан.

"24 февраля посольство Китая в России направило ноту правительству Москвы, в котором обратило внимание на дополнительные меры, предпринятые недавно правительством Москвы для предотвращения распространения эпидемии, которые включают в себя повсеместный мониторинг и контроль всех граждан, прибывающих из Китая, - отметили в посольстве. - Однако при фактическом исполнении этих мер соответствующими органами проверка и регистрация, по-видимому, проводятся лишь в отношении граждан Китая".

"Чтобы успокоить настроение общественности и не подорвать дружбу между народами Китая и России, мы выражаем надежду, что правительство Москвы не будет предпринимать чрезмерных мер, а предпринятые соответствующие действия будут отвечать духу китайско-российской дружбы и надлежащему уровню отношений двух государств", - указано в бюллетени.

Китайские дипломаты также отметили, что мэр Москвы Собянин ответил на ноту, подчеркнув, что правительство Москвы уделяет "пристальное внимание развитию дружественных отношений с Китаем и выражает искренние сочувствие всем пациентам с пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, и их родным в Китае и других странах".