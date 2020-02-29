Власти КНР выявили еще одного зараженного коронавирусом, прибывшего из Ирана через Москву

ПЕКИН, 29 февраля. /ТАСС/. Власти Нинся-Хуэйского автономного района на северо-западе Китая выявили еще одного зараженного новым коронавирусом, прибывшего в КНР из Ирана через Москву. Об этом сообщила в субботу газета " Хуаньцю шибао ".

По ее данным, 37-летний житель КНР вместе с супругой 24 февраля вылетел из Тегерана рейсом SU513, а из РФ - SU204 (компании "Аэрофлот") с дальнейшей пересадкой в Пекине. Ни в одном из аэропортов при проверке ни у него самого, ни у его жены не было выявлено повышенной температуры. Однако 26 февраля она у мужчины поднялась до 37,2, а 28 февраля анализы подтвердили наличие коронавируса.

Нинся-Хуэйский автономный район - один из регионов Китая, где распространение заболевания, вызываемого новым коронавирусом, оказалось незначительным. Согласно официальной статистике, за все время там было зарегистрировано 73 инфицированных, из них 68 выздоровели. Ни один из заразившихся не умер.

Похожий случай был зафиксирован несколько дней назад в Шанхае: у пассажира, прибывшего из Ирана через Москву ни в одной из воздушных гаваней тоже не было выявлено повышенной температуры тела. Заражение подтвердилось уже позднее.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила журналистам, что все пассажиры, прибывающие в Россию международными рейсами, проходят проверку на наличие симптомов инфицирования коронавирусом. По ее словам, такие проверки в российских аэропортах начались "с 31 декабря прошлого года, с того момента, как было объявлено о возникающих рисках китайской стороной". За это время было досмотрено более 3 млн пассажиров, из них больше 15% - это граждане КНР, уточнила Попова.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 странах, включая Россию. Согласно официальным данным, число летальных исходов в Китае составило более 2,8 тыс., выздоровели около 39 тыс. человек, общее число случаев заражения превысило 79,2 тыс.