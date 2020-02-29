Сахалин намерен обратиться в правительство РФ с просьбой ограничить сообщение с Хоккайдо

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 февраля. /ТАСС/. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Сахалинской области приняла решение обратиться в правительство РФ с просьбой ограничить сообщение с Хоккайдо (Япония) в связи с распространением на территории соседнего государства инфекции, вызванной новым типом коронавируса. Об этом в субботу сообщил в своем Telegram-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Сейчас в префектуре Хоккайдо находятся 66 заболевших. Японские власти объявили на территории острова режим ЧС. Сахалинская область является ближайшим для Японии российским соседом-регионом. Между Хоккайдо и Сахалинской областью налажены многолетние туристические и культурные связи.

"Информация [о 66 заболевших на Хоккайдо] поступила к нам сегодня утром. Сегодня я собрал заседание комиссии. Мы рассмотрели эту проблему и приняли решение обратиться в правительство РФ с просьбой, чтобы морское сообщение и авиасообщение с Хоккайдо было прекращено, начиная с 5 марта", - сказал Лимаренко.

По словам главы региона, до введения ограничения всех сахалинцев, которые будут прибывать из Японии, отправят на 14-дневный карантин. Иностранные граждане будут размещены на тот же срок в стационарных карантинных пунктах. Для этого определены лечебные учреждения, созданы необходимые условия, организовано медицинское наблюдение и налажено взаимодействие с новосибирской лабораторией, которая проверяет анализы на предмет заражения инфекцией. Кроме того, будет вестись особый контроль за всеми прибывшими из Японии и находящимися на Сахалине транзитом.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 50 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс.