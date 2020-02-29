На авиарейсе Москва - Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус

ПЕКИН, 29 февраля. /ТАСС/. Администрация международного аэропорта Шоуду китайской столицы в субботу выявила пассажира с подозрением на заболевание, вызванное новым коронавирусом. Он прибыл в КНР рейсом Москва - Пекин, сообщило посольство РФ в Китае.

"Утром 29 февраля в международном аэропорту Шоуду на борту самолета российской авиакомпании "Аэрофлот", следующего рейсом SU204 из Москвы, был выявлен пассажир с подозрением на наличие респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-2019", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте дипмиссии.

В нем отмечается, что ни у одного из следовавших на борту граждан России - 20 пассажиров и 15 членов экипажа - симптомов заболевания пока не обнаружено. "Пассажиры и экипаж воздушного судна были доставлены в специальное учреждение для прохождения медицинской диагностики", - уточняется в заявлении.

Как сообщило посольство, российские дипломаты установили постоянный контакт с компетентными органами Китая и следят за развитием ситуации. Также поддерживается связь с гражданами РФ.

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Ранее в субботу газета "Хуаньцю шибао" сообщила о еще одном случае заражения. По ее данным, власти Нинся-Хуэйского автономного района на северо-западе Китая 28 февраля выявили одного зараженного новым коронавирусом, который прибыл в КНР из Ирана через Москву. Как отметило издание, 37-летний житель КНР вместе с супругой 24 февраля вылетел из Тегерана рейсом SU513 компании "Аэрофлот", а из России - SU204 с дальнейшей пересадкой в Пекине. Ни в одном из аэропортов при проверке ни у него самого, ни у его жены первоначально не было выявлено повышенной температуры. Кроме того, другой инфицированный, тоже прилетевший из Ирана через Москву, был зарегистрирован несколькими днями ранее в Шанхае.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила журналистам, что все пассажиры, прибывающие в Россию международными рейсами, проходят проверку на наличие симптомов заболевания, вызванного новым коронавирусом. По ее словам, такие проверки в российских аэропортах начались "с 31 декабря прошлого года, с того момента, как было объявлено о возникающих рисках китайской стороной". За это время было досмотрено более 3 млн пассажиров, из них больше 15% - это граждане КНР, уточнила Попова.