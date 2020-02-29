{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

На авиарейсе Москва - Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус

Ни у одного из следовавших на борту граждан России симптомов заболевания пока не обнаружено

ПЕКИН, 29 февраля. /ТАСС/. Администрация международного аэропорта Шоуду китайской столицы в субботу выявила пассажира с подозрением на заболевание, вызванное новым коронавирусом. Он прибыл в КНР рейсом Москва - Пекин, сообщило посольство РФ в Китае.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Утром 29 февраля в международном аэропорту Шоуду на борту самолета российской авиакомпании "Аэрофлот", следующего рейсом SU204 из Москвы, был выявлен пассажир с подозрением на наличие респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-2019", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте дипмиссии.

В нем отмечается, что ни у одного из следовавших на борту граждан России - 20 пассажиров и 15 членов экипажа - симптомов заболевания пока не обнаружено. "Пассажиры и экипаж воздушного судна были доставлены в специальное учреждение для прохождения медицинской диагностики", - уточняется в заявлении.

Как сообщило посольство, российские дипломаты установили постоянный контакт с компетентными органами Китая и следят за развитием ситуации. Также поддерживается связь с гражданами РФ.

Аналогичные случаи

Ранее в субботу газета "Хуаньцю шибао" сообщила о еще одном случае заражения. По ее данным, власти Нинся-Хуэйского автономного района на северо-западе Китая 28 февраля выявили одного зараженного новым коронавирусом, который прибыл в КНР из Ирана через Москву. Как отметило издание, 37-летний житель КНР вместе с супругой 24 февраля вылетел из Тегерана рейсом SU513 компании "Аэрофлот", а из России - SU204 с дальнейшей пересадкой в Пекине. Ни в одном из аэропортов при проверке ни у него самого, ни у его жены первоначально не было выявлено повышенной температуры. Кроме того, другой инфицированный, тоже прилетевший из Ирана через Москву, был зарегистрирован несколькими днями ранее в Шанхае.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила журналистам, что все пассажиры, прибывающие в Россию международными рейсами, проходят проверку на наличие симптомов заболевания, вызванного новым коронавирусом. По ее словам, такие проверки в российских аэропортах начались "с 31 декабря прошлого года, с того момента, как было объявлено о возникающих рисках китайской стороной". За это время было досмотрено более 3 млн пассажиров, из них больше 15% - это граждане КНР, уточнила Попова.

Теги
РоссияКитайРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Специалисты из Китая прибыли в Иран для оказания помощи в борьбе с коронавирусом
Также вечером 29 февраля в Иран из КНР прибудет еще один самолет с гуманитарным грузом - 50 тыс. комплектов для тестирования на коронавирус
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС