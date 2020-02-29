В Союзе журналистов России прокомментировали запрет Эстонии на въезд журналисту «Известий»

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Эстония грубо нарушила декларируемые принципы свободы слова требованием аннулировать визу российскому журналисту - корреспонденту газеты "Известия" Андрею Захарову. Об этом корреспонденту ТАСС заявил в субботу секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

"Решение о лишении Захарова права на въезд в Латвию и другие страны ЕС за выражение журналистом своей позиции и точки зрения на острые вопросы не имеет ничего общего с постоянно декларируемой эстонскими властями приверженности всем ключевым принципам свободы СМИ. При этом необходимо иметь в виду, что страны Балтии за последние годы стали лидерами по числу нарушений прав российских журналистов, таких как закрытие офисов, выдворение и задержание, лишение виз", - сказал он.

Ранее съемочная группа "Известий" прилетела в Ригу в командировку. Корреспондента "Известий" Андрея Захарова не пустили в Латвию и аннулировали шенгенскую визу по запросу Эстонии. Латвийские таможенники не стали разъяснять причины отказа во въезде. Этот вопрос сотрудники погранслужбы Латвии переадресовали властям Эстонии.

По данным "Известий", Захарову запретили въезд в Шенгенскую зону на пять лет на основании того, что его действия могут нести угрозу безопасности и публичному порядку республики или какого-либо другого государства - члена Евросоюза, Шенгенской конвенции или НАТО. Такой ответ Министерства внутренних дел Эстонии поступил "Известиям" 29 февраля в ответ на соответствующий запрос.