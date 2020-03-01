Власти штата Вашингтон ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Власти американского штата Вашингтон ввели на его территории в субботу режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте губернатора штата Джея Инсли.

"Это позволит нам получить ресурсы, в которых мы нуждаемся", - подчеркнул он. Власти американских городов и штатов обычно объявляют о введении данного режима в случае стихийных бедствий. Это позволяет им запрашивать у федеральных властей дополнительные средства и ресурсы, а также привлекать к выполнению различных задач Национальную гвардию США. Вашингтон стал первым из американских штатов, где власти предприняли данную меру из-за коронавируса.

В штате Вашингтон зафиксирован первый в стране случай смерти человека из-за заражения новым коронавирусом. Власти штата также полагают, что в медицинском учреждении для престарелых в городе Киркленд мог распространиться коронавирус нового типа. В данной клинике, предположительно, вирусом заразились два человека. Кроме того, специалисты обследуют не менее 50 человек из числа пациентов и сотрудников учреждения. У них были выявлены симптомы, которые могут быть характерны для заражения вирусом.

Согласно последним оценкам федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, на территории страны находятся 69 человек, которые точно или предположительно заразились новым коронавирусом. В это число включены и те лица, которые уже полностью вылечены или выздоравливают.