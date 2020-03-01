СПЧ призывает турецкие власти срочно обеспечить безопасность сотрудников Sputnik Турция

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Комиссия Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала турецкие власти в срочном порядке обеспечить безопасность сотрудников СМИ, а также проверить законность и обоснованность задержания журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik. Об этом в воскресенье сообщается на сайте СПЧ.

Поздно вечером в субботу главный редактор МИА "Россия сегодня", RT (Russia Today) и Sputnik Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались в квартиры трех сотрудников турецкого бюро Sputnik в Анкаре, угрожая и обвиняя в предательстве родины в связи с их работой в российском СМИ. В воскресенье стало известно о задержании в Стамбуле главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе и обысках в офисе агентства. Позже задержанные в Анкаре сотрудники были освобождены из-под стражи после дачи показаний, турецкая прокуратура сообщила, что не нашла в их действиях состава преступления.

"Постоянная комиссия СПЧ по свободе информации считает, что данные действия являются грубейшим нарушением прав журналистов. Комиссия призывает международные организации обратить пристальное внимание на произошедшее, а турецкие власти - в срочном порядке обеспечить безопасность сотрудников СМИ, провести тщательное расследование нападения на их квартиры, а также проверить законность и обоснованность задержания журналистов", - говорится в сообщении СПЧ.