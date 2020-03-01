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СМИ: Тиньков внес залог в £20 млн по делу о претензиях налогового органа США

Залог необходим, для того чтобы бизнесмен смог находиться на свободе во время рассмотрения дела в суде

ЛОНДОН, 1 марта. /ТАСС/. Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатил залог в размере £20 млн ($36 млн) для того, чтобы находиться на свободе во время рассмотрения в суде Лондона дела о налоговых претензиях со стороны США. Об этом сообщила в воскресенье британская газета Sunday Express.

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По информации таблоида, дело бизнесмена, который до 2013 года был гражданином США, рассматривалось в минувший четверг лондонским Вестминстерским окружным судом. Как говорится в статье, помимо залога бизнесмен согласился на то, чтобы его передвижения контролировались электронным способом, а с 19:00 до 07:00 он находился в своей квартире в фешенебельном лондонском районе Кенсингтон.

Sunday Express пишет также о том, что Тиньков не может выезжать за пределы лондонской кольцевой автодороги М25, он сдал свои паспорта в полицию, где должен отмечаться три раза в неделю. Позицию бизнесмена или его представителей издание не приводит.

Как ранее информировала TCS Group (головная компания "Тинькофф банка") на Лондонской фондовой бирже, налоговая служба США инициировала в Лондоне судебные слушания в отношении бизнесмена. Слушания начались в британской столице в феврале и продлятся до апреля.

Дело касается урегулирования возможных налоговых претензий. Бизнесмен участвует в слушаниях в качестве частного лица, ситуация не затрагивает ни одну из компаний группы "Тинькофф", уточняется в сообщении. Другие подробности не раскрываются. В TCS Group также подчеркнули, что Тиньков уверен в урегулировании дела в кратчайшие сроки.

Как отметили ТАСС в пресс-службе "Тинькофф банка", группа "самостоятельно сообщила об участии Олега Тинькова в судебных слушаниях, инициированных налоговой службой США, для прозрачного соблюдения всех юридических норм, имеющих отношение к публичной компании с листингом в Лондоне и Москве".

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