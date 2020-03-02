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Распространение коронавируса нового типа

В Минздраве Татарстана рассказали о состоянии эвакуированных с лайнера Diamond Princess

В ведомстве сообщили, что пациенты чувтсвуют себя хорошо, повышения температуры у них не зафиксировали

КАЗАНЬ, 2 марта. /ТАСС/. Люди, доставленные на карантин в Казань с туристического лайнера Diamond Princess, чувствуют себя хорошо, сообщается в понедельник на сайте Минздрава Татарстана.

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Восьмерых россиян, находившихся на борту круизного лайнера Diamond Princess, 23 февраля эвакуировали самолетом МЧС в Казань. У троих из них был выявлен новый коронавирус. Все эвакуированные находятся в двухнедельном карантине в Республиканской клинической инфекционной больнице.

"На 2 марта 2020 года состояние пассажиров, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, остается стабильным. Ежедневные лабораторные исследования не выявили изменений. Пациенты чувствуют себя хорошо, повышения температуры и других проявлений инфекционного заболевания не зарегистрировано. Медицинский персонал, находящийся с пациентами, также чувствует себя нормально", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияТатарстанРаспространение коронавируса нового типа
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