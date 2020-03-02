В СПЧ надеются на объективный пересмотр дела активиста Котова

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) приветствует решение второго кассационного суда, который в понедельник отправил на пересмотр в апелляционную инстанцию Мосгорсуда дело активиста Константина Котова, ранее осужденного на четыре года колонии за неоднократные нарушения правил проведения митинга.

"СПЧ приветствует решение кассационного суда, который отправил на новое рассмотрение дело Константина Котова, осужденного за неоднократные нарушения на митингах. Подсудимый оставлен под арестом до 2 мая", - сообщается на сайте совета.

Председатель СПЧ Валерий Фадеев, чьи слова приводятся в релизе, надеется на объективный пересмотр дела. "Несмотря на что, Конституционный суд давал разъяснения по применению статьи о неоднократных нарушениях на митинге и указывал, что лишать свободы можно не просто за участие, а за серьезные опасные деяния, суд отправил Котова в колонию на четыре года. Совет по правам человека выступал в его защиту, в том числе перед президентом", - отметил Фадеев.

Он также напомнил, что член СПЧ Николай Сванидзе на встрече 10 декабря обращал внимание главы государства на уголовное дело Котова. "И уже в январе президент поручил генпрокуратуре организовать проверку законности и обоснованности этого обвинительного приговора и при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования", - сказал Фадеев.

Он также отметил роль в этом деле омбудсмена Татьяны Москальковой, которая выступила с просьбой пересмотреть приговор. "Надеемся на объективный пересмотр дела", - подчеркнул Фадеев.

Приговор

27 января Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову. КС указал, что при вынесении приговоров по статье 212.1 УК РФ, по которой осужден Котов, суды обязаны изучить все обстоятельства дела и могут назначать наказание в виде лишения свободы, только если будет достоверно установлено, что действия подсудимого на публичном мероприятии несли реальную угрозу общественному порядку.

Котова осудили по статье 212.1 УК РФ в сентябре 2019 года, он получил четыре года колонии. В Главном следственном управлении СК по Москве сообщали, что в течение полугода Котов неоднократно привлекался к ответственности по административной статье о нарушении правил проведения митинга. После этого в КС поступило обращение от представителей Котова с просьбой проверить статью 212.1 УК РФ на соответствие Конституции РФ.

Первым осужденным по данной статье в 2015 году стал активист Ильдар Дадин, он был приговорен к реальному сроку лишения свободы. Дадин оспорил статью в Конституционном суде, который постановил пересмотреть его дело, после чего Верховный суд отменил приговор, и он был освобожден. Статью 212.1 УК РФ предлагали декриминализировать, но эта идея не нашла поддержки у законодателей. КС в 2017 году постановил, что уголовная ответственность за неоднократное нарушение правил митингов должна быть адекватна совершенному деянию.