Мэр Якутска покажет Бурматову, какие проблемы возникают в регионе с законом о животных

ЯКУТСК, 3 марта. /ТАСС/. Мэр Якутска Сардана Авксентьева пригласила в город координатора проекта единороссов "Чистая страна", председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова. Она планирует показать, с какими проблемами сталкиваются жители в связи с вступившим в силу федеральным законом об ответственном обращении с животными, сообщается на официальном аккаунте Авксентьевой в Instagram.

Ранее Бурматов назвал провокацией предложение мэра Якутска обсудить введение налога или сбора с владельцев домашних животных. По его словам, это "приведет к массовому избавлению от питомцев". Он отметил, что задачей властей является поддержка добросовестных владельцев домашних животных и наказание тех, кто не заботится о своих питомцах. Так, по инициативе "Единой России" в новую версию КоАП предлагается внести статью за оставление питомца и штрафовать за это.

"В [федеральном законе об ответственном обращении с животными] не прописана ответственность для владельцев животных. Повторяю: я - за гуманное отношение к животным и смысл закона поддерживаю. Но его исполнение на местах сегодня невозможно. Так вот, я предлагаю ему [Бурматову] приехать в Якутию и лично удостовериться, с какими проблемами сталкиваются жители", - пишет Авксентьева.

Она отметила, что нужно говорить об ответственности владельцев домашних животных. "Я сама владелица собаки, а до недавнего времени - трех, одна их них - дворняга. И уверяю, что ответственный хозяин уплатит налог или сбор в 200-300 рублей в год и не разорится. Зато эти средства можно будет направить на обустройство площадок для выгула собак, какие-то другие общественные пространства, поддержку приютов", - добавила Авксентьева.

"Содержать реальный приют на севере - это дорого. Убедитесь в этом", - подчеркнула мэр Якутска.

Авксентьева в понедельник предложила региональному парламенту обсудить введение налога или сбора с владельцев домашних животных. Она привела в пример страны Европы, где к животным "относятся как к предметам роскоши, имеется соответствующее налогообложение". Собираемые деньги, по ее словам, можно было бы направить на отлов и стерилизацию бездомных животных, чтобы снизить нагрузку на бюджет.