20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мэр Якутска покажет Бурматову, какие проблемы возникают в регионе с законом о животных

По инициативе "Единой России" в новую версию КоАП предлагают внести статью за оставление питомца и штрафовать за это
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ЯКУТСК, 3 марта. /ТАСС/. Мэр Якутска Сардана Авксентьева пригласила в город координатора проекта единороссов "Чистая страна", председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова. Она планирует показать, с какими проблемами сталкиваются жители в связи с вступившим в силу федеральным законом об ответственном обращении с животными, сообщается на официальном аккаунте Авксентьевой в Instagram.

Ранее Бурматов назвал провокацией предложение мэра Якутска обсудить введение налога или сбора с владельцев домашних животных. По его словам, это "приведет к массовому избавлению от питомцев". Он отметил, что задачей властей является поддержка добросовестных владельцев домашних животных и наказание тех, кто не заботится о своих питомцах. Так, по инициативе "Единой России" в новую версию КоАП предлагается внести статью за оставление питомца и штрафовать за это.

"В [федеральном законе об ответственном обращении с животными] не прописана ответственность для владельцев животных. Повторяю: я - за гуманное отношение к животным и смысл закона поддерживаю. Но его исполнение на местах сегодня невозможно. Так вот, я предлагаю ему [Бурматову] приехать в Якутию и лично удостовериться, с какими проблемами сталкиваются жители", - пишет Авксентьева.

Она отметила, что нужно говорить об ответственности владельцев домашних животных. "Я сама владелица собаки, а до недавнего времени - трех, одна их них - дворняга. И уверяю, что ответственный хозяин уплатит налог или сбор в 200-300 рублей в год и не разорится. Зато эти средства можно будет направить на обустройство площадок для выгула собак, какие-то другие общественные пространства, поддержку приютов", - добавила Авксентьева.

"Содержать реальный приют на севере - это дорого. Убедитесь в этом", - подчеркнула мэр Якутска.

Авксентьева в понедельник предложила региональному парламенту обсудить введение налога или сбора с владельцев домашних животных. Она привела в пример страны Европы, где к животным "относятся как к предметам роскоши, имеется соответствующее налогообложение". Собираемые деньги, по ее словам, можно было бы направить на отлов и стерилизацию бездомных животных, чтобы снизить нагрузку на бюджет.

Теги
РоссияЯкутия
Реклама на ТАСС
В ЕАО открылся стационар детской больницы после капремонта
Ремонтные работы провели на средства единой субсидии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС