У руководителя службы скорой помощи Ирана выявлен коронавирус

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Об этом сообщила во вторник пресс-служба организации.

"В свете информации о том, что у главы службы скорой помощи обнаружен коронавирус, сообщаем, что состояние Колливанда нормальное", - говорится на сайте организации. Также отмечается, что "причин для беспокойства нет, он в настоящий момент проходит курс лечения".

Во вторник вице-спикер Меджлиса (парламента) Ирана Абдольреза Месри заявил, что коронавирус обнаружен у 23 депутатов законодательного органа.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно официальным данным, число случаев заражения в Иране составляет 2336, при этом зарегистрировано по меньшей мере 77 летальных исходов.

