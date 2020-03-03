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ПФР с 2021 года начнет информировать 45-летних граждан о пенсионных накоплениях

Уведомления будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru раз в три года

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) с 2021 года начнет рассылать гражданам, достигшим 45-летнего возраста, информацию о состоянии индивидуального пенсионного счета. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минтруда.

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"Планируется, что первая рассылка информации будущим пенсионерам будет реализована в 2021 году. Она не коснется тех, кто уже получает пенсию (например, пенсию по инвалидности или в связи с выработкой стажа во вредных условиях труда)", - говорится в сообщении.

Уведомления ПФР, согласно разработанному проекту, будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru раз в три года, после того, как человеку исполнится 45 лет. "Такая временная отсечка неслучайна, поскольку к этому возрасту у большинства граждан уже накоплен определенный пенсионный капитал, который позволяет спрогнозировать уровень выплат в старости. Согласно данным опросов, именно с этого возраста граждане начинают активнее интересоваться будущей пенсией, у них еще есть достаточно времени, чтобы скорректировать выбранную модель формирования пенсионных прав. Например, начать делать добровольные взносы, чтобы обеспечить дополнительную прибавку к основной пенсии", - пояснили в пресс-службе.

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