В Калифорнии и Техасе часть сотрудников избиркомов не вышла на выборы из-за коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Часть сотрудников избирательных участков в штатах Калифорния и Техас не явилась на первичные выборы из опасений заразиться коронавирусом. Об этом сообщило во вторник информационное агентство Associated Press (AP).

На участки в округе Йоло (штат Калифорния), по данным главы местного избиркома Джесси Салинаса, не явились около 10% сотрудников. По его оценке, такой процент отказов в два раза выше обычного, и Салинас срочно начал подыскивать им замену. "Мы надеемся, что обстановка будет спокойной и избиратели примут участие в голосовании", - заявил он.

В другом избирательном округе в Калифорнии, отметило АP, власти доставили на участки средства для дезинфекции и раздавали избирателям листовки с инфомрацией о том, как уберечься коронавируса. В округе Тревис (штат Техас), по данным агентства, в связи с неявкой сотрудников местный избирком перешел на чрезвычайный режим работы и был вынужден заполнять вакансии другими членами комиссии.

По данным Центров по контролю над заболеваниями и профилактике, на которые ссылается телекомпания CNN, в США в 13 штатах выявлено в общей сложности 118 случаев заражения коронавирусом, 9 заболевших умерли.

Первичные выборы (праймериз) в так называемый супервторник проводятся во вторник в 14 штатах и в Американском Самоа - заморской территории США. В них принимают участие миллионы американцев. На первичных выборах отбирают делегатов, которые на предстоящих национальных съездах Демократической и Республиканской партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.