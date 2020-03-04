{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

СМИ: число заразившихся коронавирусом в Японии достигло 1 тыс.

По данным агентства Kyodo, коронавирус впервые выявили в префектуре Ямагути на западе страны

ТОКИО, 4 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии, включая тех, кто находился на борту круизного лайнера Diamond Princess, достигло 1 тыс. человек. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

На эту тему
Карантин на лайнере Diamond Princess. Что происходит?

За минувшую ночь число пациентов с вирусом увеличилось на пять. В частности, впервые коронавирус был выявлен в префектуре Ямагути на западе страны.

Двенадцать умерли, и эта цифра с минувшего воскресенья не менялась.

Среди зараженных новым коронавирусом в Японии только 59 человек находятся в тяжелом состоянии - подключены к аппаратам искусственного дыхания или помещены в блоки усиленной терапии. У подавляющего большинства заболевание протекает относительно легко, сообщает в среду информационное агентство Kyodo со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и благосостояния.

Среди зараженных большинство (706 человек) приходится на пассажиров и членов команды круизного лайнера Diamond Princess. Он уже более месяца находится в порту города Иокогама к югу от Токио. В воскресенье судно покинула последняя группа членов экипажа, и операция по эвакуации находящихся на борту людей была полностью завершена. Еще 14 зараженных были доставлены чартерными авиарейсами из китайского города Ухань.

Собственно на территории Японии заразились к среде 280 человек. Они выявлены в 27 из 47 префектур страны. Наиболее тяжелая ситуация по-прежнему складывается на самом северном острове Хоккайдо. Там отмечено 79 случаев заражения коронавирусом, и местные власти ввели локальный режим чрезвычайной ситуации до середины марта. В частности, жителям рекомендовано по возможности не покидать свои дома. Что касается других регионов Японии, то примерно по 30 заражений выявлено в префектурах Токио, Канагава, Айти.

За минувшую ночь число носителей нового коронавируса увеличилось на пять человек. В частности, впервые зараженный был выявлен в префектуре Ямагути на крайнем юго-западе главного острова страны Хонсю страны. Из больниц выписались более 200 человек.

Теги
ЯпонияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В США заявили, что анализ на новый коронавирус будет бесплатным, если есть страховка
Ранее появилась информация, что в штате Флорида американцу, который проверился на наличие коронавируса, выставили счет почти на $3,3 тыс.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС