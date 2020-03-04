СМИ: число заразившихся коронавирусом в Японии достигло 1 тыс.

ТОКИО, 4 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии, включая тех, кто находился на борту круизного лайнера Diamond Princess, достигло 1 тыс. человек. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo .

За минувшую ночь число пациентов с вирусом увеличилось на пять. В частности, впервые коронавирус был выявлен в префектуре Ямагути на западе страны.

Двенадцать умерли, и эта цифра с минувшего воскресенья не менялась.

Среди зараженных новым коронавирусом в Японии только 59 человек находятся в тяжелом состоянии - подключены к аппаратам искусственного дыхания или помещены в блоки усиленной терапии. У подавляющего большинства заболевание протекает относительно легко, сообщает в среду информационное агентство Kyodo со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и благосостояния.

Среди зараженных большинство (706 человек) приходится на пассажиров и членов команды круизного лайнера Diamond Princess. Он уже более месяца находится в порту города Иокогама к югу от Токио. В воскресенье судно покинула последняя группа членов экипажа, и операция по эвакуации находящихся на борту людей была полностью завершена. Еще 14 зараженных были доставлены чартерными авиарейсами из китайского города Ухань.

Собственно на территории Японии заразились к среде 280 человек. Они выявлены в 27 из 47 префектур страны. Наиболее тяжелая ситуация по-прежнему складывается на самом северном острове Хоккайдо. Там отмечено 79 случаев заражения коронавирусом, и местные власти ввели локальный режим чрезвычайной ситуации до середины марта. В частности, жителям рекомендовано по возможности не покидать свои дома. Что касается других регионов Японии, то примерно по 30 заражений выявлено в префектурах Токио, Канагава, Айти.

За минувшую ночь число носителей нового коронавируса увеличилось на пять человек. В частности, впервые зараженный был выявлен в префектуре Ямагути на крайнем юго-западе главного острова страны Хонсю страны. Из больниц выписались более 200 человек.