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Распространение коронавируса нового типа
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Число жертв коронавируса в Китае достигло 3012

Выздоровели 52 тыс. человек

ПЕКИН, 5 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения новым коронавирусом с момента вспышки инфекции превысило в четверг 80,4 тыс., увеличившись на 139. Более 52 тыс. (2189 за сутки) выздоровели и были выписаны из больниц, 3012 человек (31 за сутки) умерли. Об этом говорится в обнародованной в четверг статистике Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

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Сутками ранее ведомство сообщало о более чем 80,2 тыс. заразившихся, свыше 49,8 тыс. выздоровевших и 2981 умершем.

Первое место среди регионов по количеству инфицированных занимает центральная провинция Хубэй, где заразились 67,4 тыс. человек, более 2,9 тыс. умерли, а порядка 40,4 тыс. - выздоровели. За ней следует провинция Гуандун на юге Китая, где заразились 1,3 тыс. жителей. В Хэнане (центр) и Чжэцзяне (восток) зафиксировано по 1,2 тыс. случаев заражения. За последние сутки на территории большинства из 31 региона материковой части страны не обнаружено ни одного нового заразившегося.

В Пекине число заразившихся достигло 418 человек, из них 297 выписались из больницы, восемь умерли. В граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян число умерших от пневмонии составляет 13 человек, количество инфицированных за все время достигло 481, из них 379 выздоровели. В южнокитайской провинции Хайнань ситуация стабильная, доля выписавшихся из больниц составляет 94% от 168 заболевших, пять человек умерли, остальные еще проходят лечение.

Согласно последним официальным данным, под наблюдением медиков в стране находятся свыше 32,8 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными. В Китае также насчитывается 522 человека с подозрением на вирус, находящихся на карантине. Согласно оценке врачей, более чем 5,9 тыс. заразившихся в стране находятся в тяжелом состоянии.

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