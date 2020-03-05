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Распространение коронавируса нового типа

Власти Сингапура из-за вируса не разрешили пассажирам лететь на самолете Turkish Airlines

Около 200 пассажиров, планировавших перелет в Стамбул на этом лайнере, вынуждены были остаться в Сингапуре

СИНГАПУР, 5 марта. /ТАСС/. Власти Сингапура разрешили в четверг вылететь только экипажу самолета компании Turkish Airlines, на борту которого ранее был обнаружен пассажир, заразившийся коронавирусом. Однако около 200 пассажиров, планировавших перелет в Стамбул на этом лайнере, вынуждены были остаться в Сингапуре, сообщает газета The Straits Times.

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Местные жители отправились по домам, остальных разместили в гостиницы, отмечает издание.

Минздрав страны в среду подтвердил, что у одного из пассажиров рейса TK54, прибывшего в Сингапур из Стамбула, был обнаружен коронавирус. В связи с этим Минтранс совместно с Управлением гражданской авиации принял решение временно не выпускать самолет "Боинг 787" обратно из Сингапура.

Теги
СингапурТурцияРаспространение коронавируса нового типа
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