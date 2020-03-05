Вернувшийся в Шереметьево Airbus A320 выполнял тренировочный полет

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Самолет Airbus A320, летевший из Шереметьево в Нижний Новгород и вернувшийся в Москву после десяти кругов над аэропортом приземления, выполнял тренировочный полет. Об этом сообщила ТАСС старший помощник приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.

Самолет Airbus A320 вылетел в 06:09 мск из Шереметьево в Нижний Новгород. По данным источника ТАСС в экстренных службах, самолет сделал более десяти кругов в районе аэропорта Стригино, после чего развернулся в сторону Москвы, где приземлился в Шереметьево.

"Аэрофлот" выполнял тренировочный полет по направлению Москва - Нижний Новгород на пассажирском воздушном судне с экипажем. После окончания планового полета судно вернулось в аэропорт базирования. Полет осуществлялся с соблюдением правил использования воздушного пространства", - отметила собеседница агентства.

Она подчеркнула, что экстренных ситуаций на борту не было.