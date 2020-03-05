В Чехии анализы на коронавирус будут брать у пациентов с признаками простуды

ПРАГА, 5 марта. /ТАСС/. Чешским медикам предписано брать анализы по наличию коронавируса не только у больных, которые побывали в зонах распространения заболевания, но и у других пациентов по своему усмотрению. Об этом информировал журналистов в четверг заместитель министра здравоохранения республики Роман Прымула.

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"Врачи, по своему усмотрению, теперь будут направлять на анализы по выявлению коронавируса больных с признаками простудных заболеваний, а не только вернувшихся из регионов, где болезнь распространяется", - отметил он.

Эпидемия гриппа в стране, по словам заместителя министра, серьезно усложняет медикам выявление зараженных коронавирусом. Внешние признаки обоих заболеваний схожи. Точный диагноз можно поставить только по результатам анализов.

Между тем в четверг число зараженных коронавирусом в республике выросло до 12 человек. Минздрав Чехии сообщил о первых случаях заболевания 1 марта. Среди госпитализированных - гражданка США и гражданка Эквадора.

В Чехии из-за коронавируса отменяют занятия многие школы и вузы. Действующие учебные заведения запретили посещение школьникам, студентам, стажерам, аспирантам и преподавателям, возвращающимся из регионов, где выявлено максимальное число заболевших после инфицирования новым коронавирусом. Им предписано в течение двух недель находиться в домашнем карантине. Чешские власти пока не видят оснований для запрета проведения массовых мероприятий в республике.