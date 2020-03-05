Минздрав Грузии призывает прибывающих из Италии изолировать себя из-за коронавируса

ТБИЛИСИ, 5 марта. /ТАСС/. Граждане Грузии, прибывающие из Италии, должны на 14 дней изолировать себя от окружающих, чтобы не стать потенциальными разносчиками нового коронавируса. С таким призывом в четверг выступил замдиректора Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии Паата Имнадзе в эфире телекомпании "Имеди" .

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"Сотни [людей] прибывают из Италии. Тех, кто прибыл в Грузию уже с симптомами, направляют в инфекционную больницу. Однако есть случаи, когда симптомов нет. Именно такие люди должны изолировать себя на 14 дней. Пусть они позаботятся о здоровье своих близких, врачей и членов общества", - сказал Имнадзе.

Как отметил специалист, зачастую у зараженных нет никаких клинических симптомов. Однако это не означает, что они здоровы, так как максимальный инкубационный период коронавируса составляет 14 дней.

Именно таким был случай 44-летнего гражданина Грузии, у которого врачи в четверг диагностировали коронавирус. Мужчина прибыл в Тбилиси из Италии в воскресенье. Проверка в аэропорту не выявила каких-либо подозрений на вирус, после чего его отпустили домой. Через несколько дней он почувствовал недомогание и сам обратился к врачам, которые позже обнаружили у него инфицирование, добавил Имнадзе.

На сегодня в Грузии выявлено четыре случая заражения коронавирусом. Все четверо являются гражданами этой страны, они заразились в Иране и Италии. По информации медиков, трое находятся в удовлетворительном состоянии, у четвертого наблюдается высокая температура. В карантин помещены 144 человека.