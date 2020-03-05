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Распространение коронавируса нового типа

Источник: карантин в общежитии в Петербурге не вводили

По данным источника в Роспотребнадзоре, студенты будут находиться под меднаблюдением две недели
Здание общежития Северо-Западного медицинского государственного университета имени И.И. Мечникова Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Здание общежития Северо-Западного медицинского государственного университета имени И.И. Мечникова
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Проживающих в общежитии студентов Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. Мечникова поместили под медицинское наблюдение, а не под карантин. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в Роспотребнадзоре.

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Ранее некоторые СМИ сообщили, что ряд проживающих в общежитии помещены под карантин из-за якобы заболевшего студента из Италии.

"Студенты в общежитии в Санкт-Петербурге помещены под медицинское наблюдение, а не под карантин. Они будут наблюдаться врачом в течение двух недель, обучаться дистанционно", - сообщил источник.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургРаспространение коронавируса нового типа
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