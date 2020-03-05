Общежитие СЗГМУ взяли под меднаблюдение из-за контактов со студентом с коронавирусом

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Студентов, проживающих в общежитии Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. Мечникова в Петербурге, поместили под медицинское наблюдение из-за того, что они контактировали с приехавшим из Италии иностранным гражданином, у которого ранее был выявлен коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"Так как в контакте с заболевшим оказались студенты, проживающие в общежитии СЗГМУ им. И. И. Мечникова, учащиеся переведены на дистанционное обучение, за ними организовано непрерывное медицинское наблюдение, проведены мероприятия по изоляции системы вентиляции общежития, приняты меры по снижению контактов между студентами, ограничен выход за пределы общежития", - говорится в сообщении.

Им также обеспечили трехразовое питание и условия для комфортного пребывания в здании в течение всего периода наблюдения, добавили в Роспотребнадзоре.