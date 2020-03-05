Вайнштейна переводят из больницы в тюрьму до оглашения приговора

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Продюсера Харви Вайнштейна, признанного виновным в сексуальном насилии, переведут в четверг из нью-йоркской больницы в тюрьму строго режима на острове Райкерс в проливе Ист-Ривер. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя продюсера Джаду Энгелмайера.

По его словам, Вайнштейн, который с трудом передвигается самостоятельно, выразил желание остаться в больнице до оглашения меры наказания 11 марта. Однако власти Нью-Йорка распорядились иначе.

Жюри присяжных в конце февраля признало Вайнштейна виновным по одному пункту обвинения в преступлении сексуального характера в отношении одной женщины, а также по одному пункту обвинения в сексуальном насилии в отношении другой. По первому пункту Вайнштейну грозит от пяти до 25 лет, а по второму - до четырех лет условно. При этом присяжные признали продюсера невиновным в двух случаях изнасилования, по которым ему грозило пожизненное тюремное заключение.

В октябре 2017 года в The New York Times был опубликован материал, в котором Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах в отношении многих женщин. По сведениям издания, продюсер в течение 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании, обещая за это карьерное продвижение. С тех пор с обвинениями в его адрес публично выступили более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Вайнштейн свою вину отрицает.

Тюрьма на острове Райкерс была открыта в 1932 году. Она состоит из десятка корпусов. В последние годы в них содержали одновременно около 10 тыс. заключенных. Численность персонала учреждения составляет около 9 тыс. человек, а его ежегодный бюджет превышает 860 млн долларов. В прошлом руководство тюрьмы не раз критиковали за различные нарушения.