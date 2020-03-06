Власти Японии намерены запретить перепродажу медицинских масок

ТОКИО, 6 марта. /ТАСС/. Правительство Японии намерено запретить перепродажу защитных медицинских масок, которых сейчас в стране из-за возникшего острого дефицита на фоне вспышки нового коронавируса не хватает даже медицинским учреждениям. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзияма.

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"Мы намерены быстро принять необходимые меры, - сказал он, - чтобы ликвидировать дефицит". По словам министра, сейчас идет ускоренное согласование вопроса о запрете на перепродажу с другими заинтересованными ведомствами. В настоящее время находящиеся в дефиците маски активно предлагаются на интернет-аукционах по резко взвинченным ценам.

По данным национального общественного телевидения, полный запрет на скупку и перепродажу медицинских масок вступит в силу в середине марта. Он будет касаться специализированных аукционных сайтов в интернете и соответствующих приложений для смартфонов. За нарушение запрета будут введены штрафы.

Дефицит масок в Японии во многом связан с тем, что ранее они примерно на 70% поступали из Китая, однако импорт оттуда сейчас резко сократился. В то же время сейчас в Японии многие компании резко наращивают их производство.

Двухнедельный карантин

Приезжающие в Японию из Китая и Южной Кореи будут в основном проходить двухнедельный карантин за свой счет. Такое разъяснение сделало в пятницу в Токио японское Министерство здравоохранения, труда и благосостояния.

Приезжающих из КНР и Южной Кореи, передает со ссылкой на это ведомство информационное агентство Киодо, предполагается размещать на карантин в тех гостиницах, которые они заказали и должны будут оплатить. Японцы, прибывающие на родину из этих стран, проходить карантин будут у себя дома, они также будут сами нести все связанные с этим расходы.

Ранее в пятницу на пресс-конференции в Токио министр здравоохранения, труда и благосостояния Кацунобу Като пояснил, что карантин будет проводится не принудительно, а, как он выразился, по просьбе властей. Речь пока не идет о принудительной изоляции приезжающих из Китая и Южной Кореи в соответствии с законодательством о предотвращении инфекционных болезней.

Накануне о введении двухнедельного карантина объявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он сообщил, что такие меры начнут действовать с 9 марта и продлятся до конца месяца. Для эффективного контроля власти будут принимать пассажирские лайнеры из Китая и Южной Кореи только в токийском аэропорту Нарита и в аэропорту Кансай в крупном городе Осака на юго-западе главного японского острова Хонсю. Туда будет перенаправлено примерно 530 авиарейсов в неделю.

Рекомендательный характер

Двухнедельный карантин в Японии в отношении приезжающих из Китая и Южной Кореи будет носить рекомендательный, а не принудительный характер. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио после заседания правительства министр здравоохранения, труда и благосостояния Кацунобу Като.

"Это будет только просьба", - подчеркнул он. Министр отметил, что речь пока не идет о принудительной изоляции приезжающих из Китая и Южной Кореи в соответствии с законодательством о предотвращении инфекционных болезней.

Накануне о введении двухнедельного карантина объявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он сообщил, что такие меры начнут действовать с 9 марта и продлятся до конца месяца. Для эффективного контроля власти будут принимать рейсы из Китая и Южной Кореи только в токийском аэропорту Нарита и в аэропорту Кансай в крупном городе Осака на юго-западе главного японского острова Хонсю.

Введение режима ЧС

Правительство Японии считает, что сейчас нет оснований для введения режима ЧС в стране на фоне распространения коронавируса. Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга в ходе парламентских дебатов.

"На Хоккайдо, где был введен режим ЧС, сложилась ситуация, при которой произошел резкий рост числа заражений. Сейчас мы выделили так называемые кластеры распространения вируса, однако положение дел не требует введения режима ЧС в стране. В случае ухудшения обстановки, мы рассмотрим необходимые меры реагирования", - сказал он.

На этой неделе премьер-министр Японии Синдзо Абэ достиг договоренности с лидерами оппозиционных партий о принятии в парламенте поправок к действующему законодательству, которые позволят в случае необходимости ввести в стране общенациональный или локальный режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением нового коронавируса. Такие меры уже самостоятельно ввели власти префектуры Хоккайдо.

Законопроект, в частности, позволяет властям запрещать населению отдельных районов в течение определенного времени покидать жилища без разрешения. По согласованию с правительством губернаторы префектур также смогут принудительно закрывать учебные и другие заведения. В случае нехватки лечебных заведений они получают право на строительство временных госпиталей с конфискацией необходимых для этого земельных участков, построек и запасов медикаментов. За попытки препятствовать этому вводится уголовное наказание.

На данный момент число заразившихся коронавирусом в Японии превысило 1050 человек, 12 умерли. Среди зараженных большинство (696 человек) приходится на пассажиров и членов команды американского лайнера Diamond Princess, который после круиза в районе Восточной Азии пришел в японский порт Иокогама и был поставлен там в карантин.