Пункты пропуска на границе России и Китая будут работать с 9 по 15 марта

ПЕКИН, 6 марта. /ТАСС/. Посольство России в Китае уточнило работу пунктов пропуска на российско-китайской границе на следующей неделе. Согласно опубликованному в пятницу заявлению на официальном сайте дипмиссии, граждане смогут воспользоваться тремя погранпереходами.

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"На предстоящей неделе с 9 по 15 марта соотечественники для возвращения из Китая в Россию могут использовать следующие погранпереходы: Маньчжурия - Забайкальск, работает ежедневно, переходить его можно в пешем порядке, Суйфэньхэ - Пограничный, откроется 12 марта, на китайскую часть пункта пропуска необходимо прибыть к 12:00 по пекинскому времени (07:00 мск)", - говорится в заявлении посольства.

Как сообщается, переход "Хэйхэ - Благовещенск, работает 9 марта, 11 марта и 13 марта с 13:00 по 16:00 по пекинскому времени (08:00 - 11:00 мск)". Также уточняется, что пассажирское сообщение через погранпереход Хуньчунь - Краскино осуществляться не будет.

В связи с распространением коронавируса 31 января Россия временно ограничила движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы РФ с КНР. В этот перечень вошли 16 пунктов пропуска, в том числе - автомобильные и железнодорожные. Среди них также Забайкальск - Маньчжурия, Благовещенск - Хэйхэ, Пограничный - Суйфэньхэ, Краскино - Хуньчунь.

В качестве защитных мер было также приостановлено авиасообщение между Россией и КНР, за исключением части рейсов авиакомпании "Аэрофлот". С 20 февраля вступило в силу временное ограничение на въезд в Россию граждан КНР, направляющихся для осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях, временно приостановлен прием документов для разрешения на въезд в страну.