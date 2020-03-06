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Распространение коронавируса нового типа

Церкви в Ирландии отказались от святой воды и рукопожатий на мессах из-за коронавируса

5 марта в стране число случаев заражения увеличилось до 13

ДУБЛИН, 6 марта. /ТАСС/. Католическая церковь Ирландии приняла меры, ограничивающие физический контакт между прихожанами и священниками во время служб. Это должно послужить сдерживанию распространения коронавируса в стране, сообщила местная газета The Irish Times.

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В четверг Национальная санитарная служба Ирландии (HSE) объявила о семи новых случаях заражения, таким образом общее число инфицированных в стране выросло до 13 человек. В тот же день приходы всех религиозных конфессий получили от HSЕ инструкции с рекомендациями ограничить физические контакты, связанные с проводимыми в церквях ритуалами. В частности, рекомендовано последовать примеру католической церкви Ирландии и на время отказаться от рукопожатий между прихожанами. Приветствия, а также обмен рукопожатиями в знак мира (ими заканчивается каждая месса) предложено заменить поклонами и улыбками.

Кроме того, настоятелям и прихожанам рекомендовано временно отказаться от использования источников со святой водой для освещения, а также от обряда причащения. Пасторальные визиты в дома больных людей предложено заменить на дистанционное общение. HSE также призвала приходы позаботиться о дополнительных мерах гигиены, закупить дополнительные антибактериальные средства и чаще обрабатывать ими твердые поверхности - ручки дверей, стулья, религиозную утварь. Все конфессии также должны будут разработать план на случай распространения вируса среди клира, необходимой изоляции священников и их замены. Всем верующим в стране, регулярно посещающим службы, предписано воздерживаться от посещения храмов в течение двух недель в случае появления у них симптомов вирусной инфекции.

Теги
ИрландияРаспространение коронавируса нового типа
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