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Распространение коронавируса нового типа

Командование ВС США выявило первый случай коронавируса среди своих военных в Европе

Новый коронавирус зафиксировали у военнослужащего ВМС США в Италии

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Новый коронавирус был выявлен у военнослужащего ВМС США в Италии, это первый случай заболевания среди личного состава в Европе. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении Европейского командования ВС США.

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"6 марта у военнослужащего ВМС США в Неаполе выявлен коронавирус, это первый случай заражения среди американских военных в Европе. Военнослужащий изолирован и получает необходимую медицинскую помощью в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ), - отмечается в тексте. - Военные медики расследуют, мог ли другой персонал быть заражен. В зависимости от результатов расследования рассматриваются дополнительные меры".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 55,5 тыс. человек, число случаев заражения сохраняется у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 21 тыс., более 400 человек умерли.

 

Теги
СШАИталияРаспространение коронавируса нового типа
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