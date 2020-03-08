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Распространение коронавируса нового типа

В Будапеште отменили торжество в честь национального праздника Венгрии из-за коронавируса

В стране зарегистрировано пять случаев заражения

ВЕНА, 8 марта. /ТАСС/. Правительство Венгрии приняло решение отменить праздничную церемонию в Будапеште 15 марта перед Венгерским национальным музеем по случаю национального праздника - Дня начала революции и освободительной борьбы 1848-1849 годов - в связи с распространением нового коронавируса. Об этом сообщила в воскресенье служба информации венгерского кабинета министров.

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В Венгрии зарегистрировано пять случаев заражения коронавирусом. Власти последовали рекомендации оперативного штаба по реагированию на коронавирус и объявили об отмене праздничных гуляний 15 марта, которые в Будапеште ежегодно собирают граждан со всей страны. При этом решение о проведении локальных празднований в других городах будут принимать их организаторы.

"Правительство приняло решение принять рекомендацию оперативного штаба и отменить празднование 15 марта у Национального музея из соображений безопасности", - говорится в заявлении властей.

Революция 1848-1849 годов произошла в Венгерском королевстве, которое входило в состав Австрийской империи. Среднее дворянство и городская интеллигенция добивались децентрализации власти и национальной независимости Венгрии. За время этих событий была провозглашена независимость от монаршей династии Габсбургов и проведены преобразования в социально-политическом строе. В 1849 году революция была подавлена австрийской армией, национальными меньшинствами и русским экспедиционным корпусом Ивана Паскевича.

В 1991 году венгерский парламент торжественно провозгласил 15 марта национальным праздником Венгрии.

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